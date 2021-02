Covid-19: docente positivo al Focaccia di Salerno, scuole chiuse a Fisciano

Continuano, le segnalazioni delle positività al Covid emerse a scuola. E' la volta dell'istituto Focaccia di Salerno, dove un docente è risultato contagiato.

Il caso

Al via, dunque, la procedura prevista con lo screening tra i contatti e la sanificazione degli ambienti, cui sarà necessario provvedere. Preoccupazione tra alunni, docenti e personale.

La chiusura a Fisciano

Boom di casi positivi, in quest’ultima settimana, all’interno delle nostre scuole di Fisciano. Sentiti i Dirigenti Scolastici e l’Asl, il sindaco Vincenzo Sessa ha deciso che firmerà in giornata un’ordinanza per sospendere le attività didattiche ed educative in presenza fino al 19 febbraio. L'obiettivo è limitare la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti. "Continueremo anche nei prossimi giorni, con il Dipartimento di Prevenzione e con i Dirigenti Scolastici, a monitorare l’andamento epidemiologico. Insieme con responsabilità e serietà combatteremo questo terribile virus", ha concluso il primo cittadino.