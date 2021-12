Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni salernitani, altri alunni con il virus a Fisciano

Aumentano, purtroppo, i contagi nel nostro territorio. Per iniziare, 3 i nuovi casi a Siano, 16 i contagi a Olevano sul Tusciano, e ben 17 i nuovi a Castellabate, dove si tratta di persone positive quasi tutte appartenenti a nuclei familiari già posti in isolamento con apposite ordinanze sindacali.

I casi a scuola

A Fisciano, nuovi contagi registrati a scuola. In particolare, un alunno della classe 1° A della scuola media dell’Istituto Comprensivo Nicodemi e un’alunna della 1° B della scuola media del plesso di Lancusi Don alfonso De Caro hanno contratto il virus. Al via, la sanificazione dei locali e la messa in quarantena di tutti gli alunni delle classi interessate, nonché del personale docente ed Ata, venuto in contatto con i casi. Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto all'Usca..