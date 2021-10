Covid-19: crescono i contagi ad Eboli e Baronissi, i dati

Crescono i contagi, dalla Valle dell'Irno alla Piana del Sele. In particolare, ieri, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, negli ultimi due giorni ha contato quattro persone contagiate, tutte molto giovani. "Sono 12 in totale ad oggi le persone positive: alcuni appartenenti a medesima famiglia. - spiega il primo cittadino - Il totale dei concittadini vaccinati è 12.304 pari al 80,15%. C’è naturalmente ancora qualcuno che si distrae o se ne frega. Abbiate sempre comportamenti responsabili e vaccinatevi se ancora non lo avete fatto!", conclude il sindaco.

Nuovi contagi in 3 comuni, positivi anche studenti

I nuovi casi ad Eboli

Intanto, ad Eboli oggi sono emersi 12 nuovi positivi. Si raccomanda prudenza nel rispetto delle norme anti-contagio.