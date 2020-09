Covid-19: altre 3 famiglie contagiate a San Marzano sul Sarno, parla il sindaco

Nuovi positivi al Covid-19 a San Marzano sul Sarno. A renderlo noto, il sindaco Cosimo Annunziata: "Si tratta di tre nuclei familiari, sette persone che risultano contagiate, di cui uno attualmente ricoverato. In totale sono al momento tre focolai differenti. Tutti sono stati posti in quarantena ed isolamento. Il numero di contagi preoccupa il Sindaco che è costantemente in contatto con l’Unità di crisi e del competente dipartimento Asl".

L'appello del primo cittadino

"E' indispensabile la massima attenzione e precauzione. Mi riservo in queste ore di valutare possibili soluzioni restrittive, mentre, considerata la campagna elettorale in corso, sto già predisponendo una diversa modalità di organizzazione dei comizi elettorali. E' un momento complesso e difficile per la nostra Comunità ed invito alla massima attenzione, utilizzando mascherine e distanziamenti fisico, procedendo al rispetto delle ordinanze e normative".

E', intanto, attivo il contatto 081 9212491, seconda linea telefonica per segnalare all'Asl Salerno il proprio rientro dall’estero. La linea sarà operativa 24 ore su 24. Il nuovo numero, si aggiunge a quello già attivo, 089/693960, operativo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Oltre che ai due numeri 081/9212491 e 089/693960, la segnalazione di rientro dall’estero può anche essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo dp.sep@aslsalerno.it. Il sindaco raccomanda, infine, di attenersi scrupolosamente alle ordinanze vigenti per prevenire la trasmissione di COVID-19, ricordando che la mascherina contribuisce a evitare la trasmissione del virus dalla persona che la indossa agli altri, ma che da sola non protegge dal virus ed è da impiegare in combinazione con il distanziamento fisico e l'igiene delle mani.