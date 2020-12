Coronavirus nel Salernitano: 5 nuovi positivi a Campagna, guarigioni ad Altavilla e Baronissi

Nuovi contagi e altre guarigioni in provincia di Salerno. Il sindaco di Campagna, Roberto Monaco, annuncia 5 nuovi casi positivi. "L’Asl e la Regione Campania - scrive - hanno dato comunicazione di 5 nuovi casi. Di questi 5 casi, 4 si riferiscono ad un unico nucleo familiare, mentre 1 è collegato a precedenti casi. In totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 71. Di questi 71 casi, 52 si sono sviluppati all’interno di 23 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare". Risulta guarita 1 persona (negativizzata).



Altavilla Silentina e Baronissi

Ad Altavilla, le persone attualmente positive sono 9. Si registra una nuova guarigione. A Baronissi, esulta il sindaco Valiante: "Una bella notizia - commenta - dai tamponi processati nessun cittadino di Baronissi è risultato positivo al Covid. Una signora è stata dichiarata guarita dall’Asl. Dall’inizio della pandemia sono stati 473 i concittadini contagiati dal coronavirus. Ancora 146 i cittadini attualmente positivi".