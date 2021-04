Contagi a San Gregorio Magno: il sindaco chiude le scuole

Troppi contagi: il sindcaco chiude le scuole a San Gregorio Magno. Dopo le notizie relative a quarantene e provvedimenti in Costiera, a Vietri sul Mare e Maiori, ecco nuove decisioni degli amministratori, che firmano altre ordinanze sindacali per disporre didattica a distanza.

I dettagli

"Si informa la cittadinanza che, a causa dell'aumento dei contagi nel nostro comune - scrive il primo cittadino di San Gregorio Magno -, si ritiene opportuno sospendere l'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino a venerdì 30 aprile. Attivata la DAD per la scuola primaria e quella secondaria di primo e di secondo grado. Data la delicatezza della situazione è momentaneamente interrotta la didattica in presenza anche per i bambini diversamente abili e per la scuola dell'infanzia: i genitori in questione riceveranno disposizioni in merito all'attivazione delle attività a distanza dai docenti. Si raccomanda inoltre alla popolazione di osservare con rigore tutte le misure di sicurezza necessarie al contenimento dei contagi".