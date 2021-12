Covid nel salernitano: contagi in tre comuni, il report dei sindaci anche sulle scuole

Il Covid non arretra ed i sindaci di tre località del salernitano - Fisciano, Vietri sul Mare e Sicignano degli Alburni - forniscono nuovi report alla cittadinanza, attraverso le comunicazioni su Fb.

Lo scenario



Quattro nuovi positivi a Vietri sul Mare. Lo annuncia in un report il sindaco Giovanni De Simone. A Fisciano, il sindaco Vincenzo Sessa annuncia 6 nuovi positivi. Novità a Sicignano, per quanto riguarda il plesso scolastico di Zuppino. "A seguito dell'ordinanza di quarantena per i bambini frequentanti entrambe le sezioni della Scuola dell'Infanzia del plesso di Zuppino - scrive il sindaco - si ricorda che le attività didattiche in presenza dell'intero plesso sono sospese e sostituite con didattica a distanza fino a lunedì 20 dicembre 2021. Visto il numero di famiglie, e soprattutto di bambini, coinvolti e comprendendo la naturale preoccupazione di queste ore, chiedo a tutti di non alimentare il circolare di notizie e voci prive di fondamento. Invito tutti ad attenersi solo ed esclusivamente alle comunicazioni ufficiali provenienti dai soli Enti coinvolti: Scuola - ASL - Comune".