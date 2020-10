Covid-19: nuovi casi a Fisciano, Baronissi e nel Vallo di Diano, 2 magistrati contagiati a Salerno

Due nuovi casi di Covid-19, a Baronissi: lo rende noto il sindaco Gianfranco Valiante. Risultano attualmente 41 i positivi, 25 guariti ed è stato registrato un solo decesso. I nuovi contagiati sono asintomatici, in isolamento domiciliare con i congiunti conviventi. Inoltre, altri 4 nuovi casi di contagio a Fisciano: sono tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, già in isolamento domiciliare. Tra loro c’è un bambino che frequenta la classe 1 sez C della scuola secondaria di primo grado “R. Nicodemi” di Fisciano. Attivate le procedure previste per la classe interessata. "Abbiamo davanti mesi difficili e molto dipenderà dai nostri comportamenti. - ha detto il sindaco Vincenzo Sessa - Seguiamo scrupolosi le norme anti covid, solo così riusciremo a salvaguardare tutta la comunità".

I contagi

Intanto, a Salerno città, due i magistrati contagiati. E' di questa mattina, la riapertura della Cancelleria della sezione del riesame e delle aule 5 e 10 dell'edificio C, a seguito della sanificazione. Due nuovi contagi pure a Teggiano: si tratta di due uomini, in isolamento domiciliare, entrambi asintomatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.