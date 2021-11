Nuovi contagi a Fisciano e Pellezzano, disagi all'hub vaccinale di Baronissi

Nuovi contagi nel salernitano. In particolare, due i cittadini di Faraldo di Fisciano, appartenenti alla stessa famiglia di un caso già riscontrato in precedenza, che sono risultati positivi. A Pellezzano, inoltre, 4 nuovi casi.

Il caso

Intanto, poco soddisfacente l'organizzazione delle vaccinazioni del laboratorio Asl di via Ferreria, a Baronissi: "Tante persone oggi all’hub di via Ferreria per sottoporsi al vaccino anticovid ma con tanti e non lievi disagi. - ha sottolineato il sindaco Gianfranco Valiante - Persone, per lo più anziane, in coda per tanto tempo fuori dal laboratorio ed esposte al forte maltempo. La modesta superficie del laboratorio non ha consentito un’attesa delle persone al coperto. Inoltre diversi cittadini under 40 non sono stati ammessi alla terza dose vaccinale che pure era stata annunciata come da comunicazione della Regione. Per tanti è stata una brutta esperienza che vorremmo sia evitata sin da subito: nei prossimi giorni aumenterà certamente il numero di cittadini da vaccinare e nel contempo il tempo invernale non consentirà che si possa rimanere, peraltro assembrati, in coda al freddo e sotto la pioggia. Chiederò già domani all’Asl di rivedere l’organizzazione che si è data. Occorre trovare soluzioni", ha concluso il primo cittadino.