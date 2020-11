Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni salernitani, non mancano le guarigioni

Continua a salire, il numero dei contagi nel salernitano. In particolare, a Baronissi, stamattina sono stati registrati quattordici cittadini positivi al covid-19 e una persona guarita. Nessun rilevante sintomo per tutti. "In totale, al momento, 238 contagiati. - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante - Anche oggi rileviamo che l’esposizione al contagio riguarda sempre più le famiglie. Indispensabile per ciascuno di noi limitare i contatti; usciamo di casa solo se necessario". A Roccapiemonte, altri 6 contagi e 8 guariti, di cui uno rientrato dall'ospedale dove era ricoverato.

I casi

Ancora, a Montesano sulla Marcellana una donna è risultata positiva: i contagi raggiungono quota 13. Buone notizie, invece, a Fisciano dove il sindaco Vincenzo Sessa annuncia altre 8 guarigioni.