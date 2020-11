Covid-19: allarme contagi in una casa di riposo di Bracigliano, 21 nuovi casi a Castel San Giorgio

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano. Allarme, infatti, in una struttura per anziani di Bracigliano, dove ospiti e operatori sono risultati positivi ai tamponi. Contagiata anche la direttrice: tutti sono in isolamento domiciliare.

I contagi

Intanto, a Castel San Giorgio, 21 nuovi positivi per un totale di 216 casi.