Salerno, ondata di contagi: 100 positivi in un giorno, impennata Covid nel capoluogo

Cento contagi su trecento complessivi: un terzo della popolazione risultata positiva al Coronavirus risiede nel capoluogo. L'impennata di contagi in città è stata registrata dall'Unità di crisi della Regione Campania e il trend è in crescita costante. E' il dato più alto dall'inizio dei contagi: la città ripiomba, dunque, nell'incubo già vissuto a novembre.

I dettagli

Dal monitoraggio, infatti, risulta che nell'ultima settimana 500 persone a Salerno siano risultate positive al Covid. Significa che si viaggia ad una media di oltre settanta al giorno ma nell'ultima rilevazione si è verificata una preoccupante impennata. Il sindaco di Salerno ha rivolto numerosi appelli alla prudenza e non sono mancati i "sopralluoghi" nei luoghi più affollati in città. Potrebbero essere assunte decisioni drastiche - sotto osservazione porzioni di città, ma anche le scuole - per evitare che la curva dei contagi possa di nuovo salire vertiginosamente.