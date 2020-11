Stop ai nuovi contagi a Santa Marina: il sindaco revoca l'ordinanza

Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato è pronto a revocare da domani, martedì 17 novembre, l'ordinanza del 10 novembre con la quale aveva disposto misure drastiche per il contenimento del Coronavirus. Il primo cittadino è stato confortato dai recenti risultati incoraggianti, che hanno portato negli ultimi tre giorni a determinare nessun nuovo contagio da Covid-19 e l'aumento dei guariti.

I dettagli

“Con enorme piacere informo i cittadini che negli ultimi tre gironi nel Comune di Santa Marina non abbiamo registrato nessun nuovo caso positivo e che sono in aumento le guarigioni, ad oggi registriamo 16 guariti, questo porta il numero degli attualmente positivi a 27 - Spiega il Sindaco Giovanni Fortunato- Considerati questi risultati incoraggianti, sicuramente frutto della mia ordinanza e in primis dall’atteggiamento responsabile di tutti i cittadini, sono pronto a revocare l’ultima ordinanza, la numero 55. Da martedì 17 novembre saranno valide le sole restrizioni previste per le zone rosse. Il mio auspicio è che la situazione continui a migliorare e che possiamo presto ritornare a contagi zero. Colgo l'occasione per rinnovare il mio augurio di pronta guarigione a coloro che stanno combattendo questo virus, a tutti rinnovo l'appello di prestare la massima attenzione alle normative sanitarie vigenti. Ringrazio tutti per la collaborazione e spero che questo periodo possa passare il più in fretta possibile, affinché l’intero Golfo risulti di nuovo libero da questo nemico subdolo da cui nessuno può considerarsi immune”.