Sicurezza, il questore Conticchio fa il punto: "L'attenzione resta alta"

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, fa il punto della situazione dopo gli ultimi controlli sul lungomare cittadino che ha portato all'identificazione di 50 persone. "L'attenzione - conferma il questore - resta alta, anche in considerazione delle tante istanze che ci arrivano dai cittadini per l'area del lungomare e non solo".

I controlli

"Nell'ambito dell'ultima attività effettuata non è stata rinvenuta droga, ma sono al vaglio le posizioni dei dieci stranieri in merito alla loro regolarità sul territorio italiano". In vista di "Luci d'Artista", conferma il questore, ci sarà un'intensificazione dei controlli visto l'aumento del flusso turistico: "In collaborazione con l'amministrazione comunale ci stiamo attivando per la predisposizione delle linee d'azione al fine di garantire uno svolgimento regolare e tranquillo della manifestazione".