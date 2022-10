Articoli contraffatti sul Corso: i sequestri, nei guai anche 2 parcheggiatori abusivi

Caschi bianchi in azione, questa mattina, sul Corso Vittorio Emanuele, all'altezza della scuola Vicinanza. Il personale della Polizia Municipale ha effettuato un nuovo sequestro di materiale contraffatto, costituito in particolare da borse, scarpe e gadget per telefonia cellulare.

Come nella giornata di ieri, inoltre, è stato notificato il Daspo urbano a due parcheggiatori abusivi beccati sul circuito del cimitero cittadino. Il monitoraggio continua.