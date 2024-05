Contrasto all'abbandono dei rifiuti a Salerno: 11 multe e sei denunce grazie alle "fototrappole"

Nel periodo febbraio-maggio 2024, il Nucleo Ambiente e Decoro Urbano del Comando Polizia Municipale di Salerno ha intensificato le attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Grazie all'ausilio delle fototrappole installate in diverse zone della città, sono state individuate e sanzionate numerose violazioni, sia amministrative che penali.

Le multe

Le sanzioni amministrative elevate sono state 11, coinvolgendo sia utenti domestici che società operanti in città. Inoltre, sei persone sono state sorprese ad abbandonare rifiuti sul suolo pubblico e deferite all’Autorità Giudiziaria per violazione al Testo Unico sull’Ambiente. Durante i controlli, è emerso che alcuni dei contravvenzionati erano dipendenti o titolari di ditte situate nelle vicinanze delle zone trasformate in discariche a cielo aperto. Per questo motivo, è stato avviato un controllo delle attività per verificare la regolarità delle stesse ai fini Tari. Sorprendentemente, molte di queste aziende non erano in regola con la tassa sui rifiuti o non erano nemmeno censite dall’Ufficio Tributi.

I controlli

Il Nucleo Anti-evasione Tributaria ha controllato 35 attività, di cui 15 risultate sconosciute all’Ufficio Tributi, evadendo circa 6.000 mq. Questi evasori saranno soggetti a tassazione e dovranno pagare anche interessi e sanzioni. Il recupero stimato ammonta a svariate centinaia di migliaia di euro. Per le altre attività sottoposte a controllo, si verificherà la corrispondenza tra le superfici dichiarate e quelle effettivamente occupate, riscontrando ulteriori presunte incongruenze. Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta all’abbandono dei rifiuti e all’evasione tributaria, contribuendo a migliorare la qualità della vita e il decoro urbano di Salerno.