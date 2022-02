Contratti e tempi di lavoro, incontro Asl-sindacati: "Ora serve concretezza"

Lo scorso mercoledì 16 febbraio, presso la sede dell’Asl Salerno, si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e la rappresentanza datoriale dell’Asl. L’incontro - fa sapere la Uil - si è aperto sottolineando l’importanza delle corrette relazioni sindacali, quale requisito imprescindibile per potersi confrontare e per poter risolvere le problematiche, nel rispetto reciproco delle parti e dei ruoli".

Le tematiche

La discussione, quindi, si è focalizzata sugli argomenti contrattuali, al centro delle passati comunicazioni sindacali. “Nel merito del riconoscimento di un tempo di 15 minuti per vestizione, svestizione e consegne, l’Asl ha espresso la volontà di riconoscerlo al personale sanitario in H20 e H12 ed al personale sanitario operante in tempi articolati, onde garantire la presenza con i rientri pomeridiani”, ha dichiarato il segretario della Uil Fpl Salerno Gennaro Falabella: “Per i permessi studio (150 ore) l’Asl provvederà al riconoscimento degli stessi nel rispetto di quanto previsto contrattualmente. Si è impegnata, nel contempo, a predisporre un regolamento della procedura con la definizione della percentuale di utilizzo. Relativamente alla stabilizzazione del personale, l’Asl provvederà alla pubblicazione dello specifico Bando/Avviso, onde consentire agli aventi diritto, in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare la domanda. Per la progressione economica, le sigle sindacali hanno avanzato richiesta perentoria di consentire ai lavoratori di inoltrare la domanda per l’attribuzione della fascia economica entro il 28 febbraio prossimo, ribadendo la necessità di avviare la procedura. Per quanto appena rappresentato, le sigle sindacali, recependo l’apertura dell’Azienda, hanno inteso raffreddare per il momento lo stato di agitazione e di sospenderlo almeno fino al 28 febbraio prossimo”.