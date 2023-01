Contratto di Fiume del Tusciano: primo incontro preliminare alla Provincia

Si è tenuto oggi a Palazzo Sant’Agostino l’incontro preliminare finalizzato all’attivazione di un Contratto di Fiume del Tusciano. Convocati dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e dal Consigliere delegato Vincenzo Clemente, hanno partecipato il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e gli Amministratori dei Comuni di Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Olevano sul Tusciano e Pontecagnano Faiano.

Il commento

“Questo è soltanto un incontro preliminare – dichiara il Presidente Alfieri – per avviare una valutazione congiunta delle attività da porre in essere ai fini della realizzazione di un Contratto di Fiume del Tusciano, in attuazione delle linee guida regionali. Come già avvenuto per i Contratti di Fiume del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, dei Fiumi Sele Tanagro – Calore e del Fiume Picentino, riteniamo cruciale, per lo sviluppo sinergico e strategico del territorio salernitano, anche l’attivazione del Contratto di Fiume del Tusciano e di tutte le aste fluviali per le quali si renderà opportuno attivare un percorso.”