A Pellezzano sono aperte le domande per ottenere contributi per il sostegno alla mobilità degli alunni disabili, seguendo la normativa che assegna ai Comuni fondi per il trasporto scolastico degli studenti non autonomi. I fondi provengono dal Fondo di solidarietà comunale e mirano ad aumentare il numero di studenti disabili assistiti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L'iniziativa si propone di garantire l'accesso all'istruzione facilitando il trasporto verso le sedi scolastiche. Le domande devono essere presentate entro le 12.00 del 29/02/2024, consegnandole a mano all'ufficio URP nei giorni e orari stabiliti. L'iniziativa mira a facilitare l'accesso scolastico agli studenti disabili, garantendo il supporto necessario per il loro trasporto.

Le dichiarazioni del sindaco

“E’ una importante risorsa di sostegno a favore dei nuclei familiari dove sono presenti bambini disabili – ha specificato il sindaco Francesco Morra – il nostro Ente pone sempre particolare attenzione nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie protette per favorire sempre più la diffusione di una politica di inclusione in grado di rendere partecipi tutti, indistintamente, a qualsiasi tipo di attività di carattere sociale, soprattutto di natura didattico-formativa promossa dalle istituzioni scolastiche. Mi preme ringraziare l’Assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari che ha seguito da vicino l’intera procedura per ottenere questo importante finanziamento. All’Assessore va il mio plauso e quello dell’intera Amministrazione Comunale per l’impegno messo in campo a favore delle categorie protette e di tutti i bisognosi”.