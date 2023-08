Via libera della giunta di Agropoli ad un progetto di potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. L’obiettivo principale del provvedimento è ridurre e contrastare il fenomeno della guida dei veicoli in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope.

L’attività

Nello specifico, dal 12 agosto fino alla fine di settembre, gli operatori di polizia locale avranno un quarto turno di servizio, con durata dall’una alle sei di notte. “Abbiamo dato seguito - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - ad un potenziamento delle attività sul territorio da parte del Comando di Polizia Municipale. Un progetto che sarà operativo per il mese di agosto e per i primi giorni di settembre per favorire un monitoraggio ancora maggiore, vista la maggiore presenza di persone in questo periodo, ai fini della sicurezza urbana, stradale e della vivibilità. Presenza degli operatori a tutto tondo quindi, ma che sarà concentrata soprattutto nei luoghi della movida e nelle aree di maggiore frequentazione”.