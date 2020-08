Misure anti-Covid: più controlli in stazione e al porto, parla il sindaco di Salerno

Senza sosta, l'impegno del Comune di Salerno per promuovere comportamenti responsabili da parte di concittadini, turistici, operatori commerciali ed economici. "Un'opera costante di persuasione massiccia e condivisa che sta dando frutti positivi. - ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli - La situazione sanitaria è strettamente sotto controllo, così come l'azione costante della Polizia Municipale, dei vigilantes sugli arenili, delle forze dell'ordine ha assicurato una sostanziale serenità nell'ultimo week-end di certo tra quelli più affollati dell'estate. Non sono mancate le sanzioni, ma si tratta di pochi casi sporadici in un contesto di generale osservanza delle regole".

Il rafforzamento dei controlli

Lo stesso primo cittadino fa sapere che è stata intensificata la vigilanza nella stazione ferroviaria dove, a seguito della confusione ingenerata dal cambiamento nel sistema di occupazione dei posti, si è determinato qualche potenziale momento di affollamento e concitazione. "Abbiamo ulteriormente responsabilizzato la compagnie armatoriali per organizzare al meglio e vigilare sul rispetto delle distanze nelle biglietterie, sia durante le operazioni di imbarco/sbarco che durante la navigazione", ha concluso Napoli.