Cittadini senza mascherina e assembramenti a Carnevale, a Salerno: il blitz anti-Covid e le sanzioni

Salerno al setaccio, ieri, giorno di Carnevale: i servizi sono stati come sempre predisposti con l’Ordinanza del Questore della provincia di Salerno, in perfetta intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’importante contributo dell’Esercito Italiano e delle polizie locali, in particolare con la Polizia Municipale di Salerno e con la Polizia Provinciale.

I controlli

Sono stati controllati, dunque, 1080 le persone. 583 i veicoli e 248 esercizi pubblici, mentre 31 lepersone sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuali. I controlli sono stati orientati a contemperare l’esigenza di garantire la distanza interpersonale in concomitanza con il maggior afflusso di persone, per lo più famiglie e gruppi di persone, anche giovanissimi, presenti in strada in occasione della ricorrenza del Carnevale, per verificare l’uso dei dispositivi di protezione individuale e prevenire i il formarsi degli assembramenti nel rispetto della normativa nazionale.

Il blitz

Tra le sanzioni elevate, alcune di esse hanno riguardato un gruppo che avevano organizzato una sorta di “pic-nic” nel centro storico di Salerno: alle ore 21 di ieri infatti, una comitiva di giovani, ferma sulle scale di un complesso monumentale, è stata sanzionata per il consumo di cibo e alcool, mentre era assembrata in strada in violazione della normativa prevista. I controlli proseguiranno per tutta la settimana in corso e saranno intensificati ulteriormente nel fine settimana, per evitare la risalita del numero dei contagi derivante da eventuali inosservanze delle misure di contenimento.