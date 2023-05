Controlli anti-droga nelle scuole: sequestrata marijuana presso l'istituto "Ancel Keys" di Castelnuovo

Proseguono, i controlli anti-droga, nel salernitano: è la volta dell'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione "Ancel Keys" di Castelnuovo Cilento. I militari di Vallo della Lucania, con il supporto del nucleo cinofili carabinieri di Sarno, d'intesa con la dirigente scolastica, hanno avviato il monitoraggio per la prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti tra gli studenti.

In un bagno maschile, non utilizzato, sono stati scovati e sequestrati piccoli quantitativi di marijuana e un coltello impiegato per il taglio della sostanza stupefacente. Continuano, in tanto, nei prossimi giorni, i controlli dei carabinieri che verranno intensificati nelle zone della movida con l'arrivo dell'estate.