Controlli serrati ad Ascea, al setaccio le case vacanza: emerse varie violazioni

In azione, la Polizia Municipale di Ascea: al setaccio, infatti, case e appartamenti per vacanze, per accertare eventuali illeciti amministrativi e penali da parte dei proprietari e contrastare, quindi, l’affitto “in nero” di immobili spesso concessi a pregiudicati o persone dedite ad attività illegali. E' emerso che quattro degli appartamenti monitorati sono stati affittati “abusivamente” e che 4 turisti hanno precedenti penali.

I controlli

Obiettivo del Comune è quello di assicurarsi che i titolari delle strutture ricettive rendano note alla Questura ed al Comune le generalità dei loro ospiti: il monitoraggio a tutela della sicurezza pubblica continua.