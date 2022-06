Piana del Sele al setaccio: nuovo blitz interforze, tra sanzioni, denunce e sequestri

Al setaccio, la provincia di Salerno, nell'ambito dei servizi interforze sulla fascia costiera dei Comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano, per combattere l’illegalità in ogni sua manifestazione: impegnati la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con la collaborazione delle polizie locali. I controlli sono stati diretti ancora una volta in molteplici direzioni, secondo le direttive strategiche date dal Prefetto di Salerno, al fine di attuare una efficace attività di prevenzione per tutte le forme di criminalità, che vanno dal commercio abusivo, alla prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio

Sono state 403 le persone controllate, di cui 102 con precedenti e 323 veicoli, per 16 posti di controllo effettuati. Elevati 13 verbali per contestazioni al codice della strada, mentre è scattata una denuncia ed una segnalazione per possesso di cocaina per uso personale. Un'altra persona è stata denunciata per danneggiamento seguito da un incendio, mentre 4 le perquisizioni effettuate, con il rinvenimento e il sequestro di 12 grammi circa di hashish e 6 grammi circa di cocaina. Tre, ancora, le prostitute sanzionate e due le patenti ritirare. Infine, 2 i fermi amministrativi.

L'annuncio

Come ribadito dal Questore di Salerno, l’attenzione sulla costiera è altissima e la sinergica azione delle forze dell’ordine – ciascuna con le proprie professionalità specifiche – continuerà nelle prossime settimane, con l’intento di dare una risposta chiara, forte e risolutiva alle richieste di sicurezza dei cittadini.