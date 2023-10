Nel corso delle ultime due settimane, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla guida in stato di ebrezza, oltre che all’uso di sostanze stupefacenti. Nello specifico sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico lare specialmente sulle arterie a scorrimento veloce e nei centri urbani cittadini. Nei fine settimana, nei luoghi a maggiore afflusso turistico e veicolare sono stati istituiti numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle diverse Stazioni Carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Impiegate in tutto 76 pattuglie e 154 militari, impegnati in particolare nei comuni di Battipaglia, Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana.

Il bilancio dell'operazione

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 788 veicoli, identificate 924 persone, elevate 83 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre 2 persone sono state denunciate rispettivamente per recidiva di guida senza patente e per guida in stato di alterazione da alcol e lesioni stradali. L’incremento del numero di servizi di pattuglia con ampio raggio d’azione ha permesso inoltre di deferire in stato di libertà 1 persona per resistenza a pubblico ufficiale, 4 per violazione delle prescrizioni impartite dalle Autorità, 3 per rapina, 2 per furto, 1 per danneggiamento, 4 per truffa, di cui una aggravata ai danni di persona anziana, ed 8 per reati contro la persona. Sono state tratte in arresto 2 persone per il furto ad un noto supermercato di Pontecagnano Faiano, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso presso la propria abitazione di Pontecagnano Faiano di 84,9 gr. di hashish, una esecuzione di custodia cautelare in carcere perché ritenuta responsabile di due rapine ai danni di una tabaccheria di Pontecagnano, una persona di nazionalità marocchina per furto aggravato di due biciclette elettriche, ed infine una per spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovata in possesso presso la propria abitazione di Giffoni Valle Piana di 127 grammi di hashish.