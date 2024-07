Controlli dei carabinieri: denunciati due ragazzi per droga, ritirate anche patenti di guida

Rafforzati i controlli dei carabinieri di Sapri tra i comuni del basso Cilento e il Golfo di Policastro. In azione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ma anche i carabinieri delle Stazioni di Sapri, Sanza, San Giovanni a Piro e Marina di Camerota.

Il bilancio

Nel corso dei controlli sono stati denunciati due 30enni provenienti dal Nord Italia per possesso di sostanze stupefacenti in quanto sorpresi con 23 grammi di marijuana e 2,60 grammi di ketamina. Un altro giovane è stato denunciato per guida sotto l’effetto di alcol.Complessivamente, sono stati controllati 93 veicoli e 133 persone. In particolare, sono state cinque le carte di circolazione ritirare dai militari e due invece le parenti di guida. Inoltre le forze dell’ordine impegnate nel servizio hanno elevato 10 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 a causa della mancata revisione del mezzo mentre sono stati sei i conducenti di ciclomotore multati perché sprovvisti del casco protettivo e 1 in quanto procedeva nonostante il divieto del semaforo.