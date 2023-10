Controlli dei carabinieri sui territori di Nocera e Cava: i risultati dell'attività

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore nel fine settimana. L’attività in questione si è concentrata sulla repressione dei reati contro il patrimonio, dello spaccio di sostanze stupefacenti ed agli illeciti in genere, interessando in particolar modo i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Cava de Tirreni.

I risultati dell’attività

I controlli hanno anche coinvolto il Nucleo Ispettorato Lavoro di Salerno, i quali hanno accertato che un noto ristorante pizzeria impiegava 5 dipendenti, due dei quali minori, privi di regolare contratto, per cui oltre alla sanzione amministrativa è stata irrogata anche la sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono state contestate, inoltre, violazioni alla normativa sicurezza luoghi di lavoro per omessa sorveglianza sanitaria e la mancata autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro per il sistema di videosorveglianza. Al termine dell’accesso ispettivo è stata notificata al proprietario una sanzione complessiva di 30mila euro. Nell’ambito dei posti di controllo lungo le principali arterie stradali tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore sono state deferite deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore: una donna, per evasione dagli arresti domiciliari, un operaio di Scafati, per possesso di arma bianca (un coltello di 23 cm), e due persone controllate a Nocera Inferiore con un’autovettura risultata rubata e con documenti contraffatti. I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Salerno 5 assuntori di sostanze stupefacenti che in esito a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droghe. Controllati, infine, 117 veicoli e 170 persone, sequestrate 3 autovetture ed un motociclo, elevate contravvenzioni al Codice della Strada per oltre 6mila euro.