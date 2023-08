Controlli a tappeto da parte dei carabinieri sul territorio cilentano in occasione dell'aumento dell'afflusso turistico nelle località costiere. Nello specifico, i militari della Compagnia di Sapri hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità in genere ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Il bilancio

In tutto i carabinieri hanno identificato 240 persone, controllato 115 veicoli, elevato 25 sanzioni per violazioni al Codice della Strada anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza nonché per l’utilizzo del cellulare alla guida. Sono stati inoltre sottoposti a fermo amministrativo 11 veicoli. Nel corso dell'operazione, i carabinieri hanno deferito tre persone per guida in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, mentre due ragazzi sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Salerno perché trovati in possesso di sostanza stupefacente. E ancora: altre due persone sono state segnalate dai Carabinieri della Stazione di Pollica, che in località marina di Acciaroli hanno sorpreso due giovani in possesso di marijuana e hashish.