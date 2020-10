Controlli serrati nel salernitano: richiami e sanzioni ai trasgressori delle norme anti-Covid

Serrati, i controlli anti-Covid nel nostro territorio: il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha messo in campo 300 militari nell'attento monitoraggiodi zone sensibili e aree di interscambio. Nei vari quartieri della città e nelle fasce costiere amalfitana e cilentana, insieme con il 7° nucleo elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, insieme a quelli del NIL e del NAS, hanno controllato numerosi esercizi pubblici ed elevato sanzioni per violazioni delle norme restrittive. Fondamentale il contributo delle Stazioni Carabinieri che assicurano la presenza peril 95% del territorio provinciale e che sono le prime e principali fontidi informazioni sui territori in merito al rispetto delle regole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli

Il servizio è stato predisposto allo scopo di prevenire e reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno nella zona in cui si concentrano i locali di ristorazione e di somministrazione di bevande, al duplice fine di assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio epidemiologico. Centinaia i servizi anti-Covid e prevenzione generale. In particolare, nel centro cittadino, nell’agro Nocerino Sarnese e Piana del Sele, dalle ore 23.00 alle ore 2, ci sono state diverse manifestazioni contro le decisioni restrittive che, grazie alla massiccia presenza di militari si sono svolte senza incidenti.