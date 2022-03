Controlli rafforzati per Carnevale: sequestrati 200 costumi contraffatti per bimbi, tre denunce

In vista del Carnevale, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali della provincia: nel mirino, la vendita di prodotti contraffatti, non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, dopo mirati sopralluoghi e approfondimenti investigativi, hanno individuato tre gestori di origine asiatica che detenevano, per la vendita, numerosi capi d’abbigliamento contraffatti per bambini.

Il sequestro e le denunce

Le attività svolte dai Finanzieri hanno portato al sequestro di oltre 200 costumi e accessori di Carnevale con noti marchi riconducibili a case cinematografiche di cartoni animati, ed alla denuncia alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore dei gestori per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. L’attenzione della Guardia di Finanza è costantemente rivolta al contrasto del fenomeno della contraffazione, spesso espressione di attività criminali organizzate, per i danni che provoca nel mercato dei beni che penalizzano chi onestamente opera nella legalità.

La nota della Finanza