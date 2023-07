Costiera Amalfitana, controlli straordinari dei carabinieri: 40 multe ed una denuncia

Intensificati i controlli dei carabinieri sulla Costiera Amalfitana in concomitanza con l’aumento del flusso turistico. Come previsto dal piano provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per una “estate sicura”, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale.

L’attività

In tutto sono state utilizzate 85 pattuglie ed impiegati sul territorio 170 militari nei Comuni di Maiori, Amalfi, Ravello, Positano e Tramonti. Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 390 veicoli, identificate 523 persone, comminate 40 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre una persona è stata denunciata per guida in stato di ubriachezza alcolica.