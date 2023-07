Carabinieri in azione, nel week-end, in Costiera. In particolare, tra venerdì e sabato notte, i militari hanno ritirato tre patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Le sanzioni

Due delle persone controllate sono state denunciate con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/L. Non sono mancate sanzioni per violazioni al codice della strada. Il monitoraggio continua.