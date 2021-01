Controlli anti-Covid nel salernitano: multate 68 persone e 25 commercianti

Nel corso della settimana le Forze dell'Ordine hanno rafforzato i controlli su tutto il territorio provinciale per prevenire la diffusione del Covid-19. La collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha consentito, anche grazie al rilevante contributo della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e dell'Esercito Italiano, di dare piena attuazione all'ordinanza disposta del Questore della Provincia di Salerno, d'intesa con i Comandanti Provinciali dell'Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.

La task force

Complessivamente sono state 6476 persone controllate; 3853 veicoli; 1868 esercizi pubblici; 68 persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 25 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid; 2 attività o esercizi chiusi. “Il passaggio da zona arancione a zona gialla, con il contingente allentamento delle misure restrittive imposte agli esercizi commerciali e la contestuale apertura di alcuni livelli di istituzioni scolastiche, è stato accolto in maniera responsabile e positiva dalla cittadinanza, per cui si è avuto modo, complessivamente, di registrare una lieve seppur rilevante diminuzione degli episodi di inosservanza delle norme poste a tutela della salute pubblica” comunicano dalla Questura. Per la prossima settimana, sono stati programmati ulteriori servizi che saranno svolti in modo da garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente.