Controlli anti-Covid: pioggia di sanzioni e 4 chiusure a Salerno nella settimana dell'Epifania

Controlli a tappeto, a Salerno e provincia, nella settimana dell'Epifania, per garantire la sicurezza e, in particolare, il rispetto delle norme anti-Covid. Dal 4 al 10 gennaio, sono passati sotto la lente di ingradimento delle forze dell'ordine 6784 persone, 3996 veicoli e 2634 esercizi commerciali.

Le sanzioni e le chiusure

A finire nei guai, 104 persone sanzionate per non aver indossato la mascherina e 12 titolari per non aver rispettato la normativa. Quattro locali sono anche stati chiusi sempre per trasgressioni legate alle indicazioni anti-contagio. Serrate, anche le verifiche per il rispetto degli spostamenti limitati nelle zone arancioni e rosse per il non assembramento. Tre sanzioni sono toccate, poi, a gestori di negozi di alimenti e bevande che facevano sedere al tavolo i clienti, nonostante i divieti, e anche ad un negozio di abbigliamento del centro, aperto nonostante la zona rossa ne imponesse la chiusura.