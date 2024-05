Furti, abusi edilizi, stalking e lavoro a nero: scattano arresti, denunce e sospensione di un'attività a Nocera

In azione, a Nocera Inferiore, i Carabinieri del Reparto Territoriale che hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Impegnato nell'operazione disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, il personale della Sezione Radiomobile e di quella Operativa del Norm di Nocera Inferiore e di altri reparti, per provvedere anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Il territorio, dunque, è stato monitorato da 12 pattuglie e 30 militari: 104 i veicoli controllate, mentre sono state identificate 122 persone e elevate 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. E' scattata, a seguire, una denuncia per “evasione”, per un 20enne di origini marocchine che, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di controllo non è stato trovato nella propria abitazione. E' finito nei guai per “furto aggravato”, a seguire, un 43enne di San Valentino Torio che avrebbe sottratto oggetti religiosi in ottone da una congrega religiosa del luogo e, ancora, un 50enne di San Valentino è stato denunciato per “abuso edilizio”, per aver realizzato una struttura ed una piscina senza titolo autorizzativoe un 59enne di Pagani per ‘furto aggravato”, in quanto si sarebbe impossessato dei fari di un’auto in sosta. Eseguita anche un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, dal gip del Tribunale di Lecce, nei confronti di un 55enne accusato di “atti persecutori” verso l'ex moglie. Segnalato infine alla Prefettura di Salerno un 19enne di Boscoreale quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito della vigilanza straordinaria dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno denunciato il titolare di una attività imprenditoriale dell’agro Nocerino-Sarnese per violazioni al Testo Unico sulla sicurezza e tutela salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, applicando anche la sospensione per “lavoro a nero” ed elevando sanzioni per un importo di circa 31mila euro.