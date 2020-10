Salerno al setaccio, droga, evasione e trasgressori delle norme anti-Covid: 2 arresti e pioggia di sanzioni

Carabinieri di Salerno in azione, ieri, a San Mango Piemonte e San Cipriano Picentino: più di 30 unità automontate delle Stazioni e del NORM, con il personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, sono state impegnate in un servizio dedicato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché finalizzato alla vigilanza del rispetto norme anticovid. In particolare, sono state controllate oltre 150 persone e 90 veicoli, con posti di blocco rinforzati nelle zone nevralgiche: elevate 5 sanzioni al Codice della Strada (mancate revisioni e guidatori senza patente), nonché 3 sanzioni per il mancato uso dei dispositivi di protezione anti-Covid. L’attività di controllo è sfociata anche nell’arresto di D.N.C., 33enne salernitano ai domiciliari, non trovato in casa. I militari hanno dato corso ad immediate ricerche, traendolo dopo poco in arresto e risottoponendolo alla misura.

L'arresto

Importanti risultati anche a seguito di alcune perquisizioni: una giovane residente a Via Salvo d’Acquisto è stata segnalata quale assuntrice per alcuni grammi di stupefacente, mentre è stato tratto in arresto il 27enne D.F.G. di San Mango Piemonte. Grazie alla perquisizione con unità cinofila, sono stati scovati quasi 350 grammi fra marijuana e hashish, vario materiale per il taglio e confezionamento della droga e 1550 euro in contanti, probabile guadagno dello spaccio. Il pusher è finito ai domiciliari.