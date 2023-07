Controlli dei canoni di locazione e delle imposte di soggiorno: diverse irregolarità a Villammare

Operazione congiunta, stamattina, della Guardia di Finanza di Sapri e polizia municipale di Vibonati nelle strutture ricettive presenti a Villammare. Una ventina, le attività sottoposte a controllo a campione, per verificare la regolarità del pagamento del canone di locazione e dell’imposta di soggiorno.

Il monitoraggio

Numerose, le irregolarità emerse: il monitoraggio proseguirà da parte degli uomini della Fiamme Gialle, in collaborazione con gli agenti dei locali comandi della Municipale, in diversi centri costieri del Golfo di Policastro, per contrastare il diffuso fenomeno dell’evasione fiscale in estate.