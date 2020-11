Al setaccio le aziende che "si affacciano" sul Sarno: due sequestri del Noe

Serrati, i controlli dei carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale nei confronti delle aziende che insistono lungo il corso del fiume Sarno, al fine di individuare ed interrompere le attività illegali che influiscono sullo stato di salute del corso d’acqua. E’ dal termine del periodo di lockdown che il fiume Sarno è oggetto di attenzione da parte dei Carabinieri, che hanno individuato e portato allo scoperto numerose situazioni di illegalità ambientale.

Nel corso dell’ultimo mese di settembre, i miltari del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli, con i dipendenti Noe di Napoli e Salerno, hanno effettuato ulteriori accessi presso opifici industriali operanti lungo il corso del noto corso d’acqua e dei suoi principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola, al fine di verificare l’eventuale presenza di scarichi abusivi nonché la regolarità di quelli censiti. Nello specifico sono state controllate alcune aziende, già oggetto, da parte della P.G. di una serie di prescrizioni, finalizzate a sanare le violazioni ravvisate nel corso di una prima verifica. All’esito dell’attività, le stesse aziende, non avendo ottemperato a quanto prescritto e continuando ad operare nella totale illegalità, per mancanza degli atti autorizzativi sia alle emissioni in atmosfera che allo scarico delle acque, sono state denunciate per scarico non autorizzato di reflui industriali in corpo idrico superficiale e gestione illecita di rifiuti. Dalle prime ore della mattinata, dunque, i Carabinieri del Reparto Speciale hanno eseguito 2 sequestri preventivi emessi dal GIP presso il Tribunale di Nocera, su richiesta della Procura.

Angri

I Carabinieri per la Tutela Ambientale hanno operato il sequestro preventivo di un noto impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non, operante nell’area PIP di Taurana. Il procedimento penale è iscritto nei confronti di M.S. 51enne di Scafati in qualità di legale rappresentante della società che dovrà rispondere dei reati di scarichi illeciti di reflui industriali, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e violazione alle prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo AUA, sanzionati dal Testo Unico Ambientale. Gli illeciti, riscontrati dal NOE con il supporto di personale ispettivo Arpa di Salerno, consistono nell’aver effettuato: lo scarico nella pubblica fognatura di reflui industriali costituiti dalle acque di dilavamento del piazzale esterno suscettibili di contaminazione; attività illecita di recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, costituiti da imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati e rifiuti plastici, nonché per aver superato i limiti quantitativi giornalieri autorizzati. Su espressa richiesta della Procura, il Gip Gustavo Danise, condividendo le valutazioni degli organi inquirenti, ha emesso il Decreto di sequestro preventivo dell’intero impianto esteso su una superficie di circa 8.000 mq.

Scafati

I Carabinieri per la Tutela Ambientale, supportati da personale Arpa di Salerno per le operazioni di campionamento ed analisi, hanno condotto accertamenti tesi alla verifica del rispetto delle norme ambientali in pregiudizio di un’industria conserviera operante in via Orta Longa nel settore del trattamento e trasformazione di prodotti alimentari di origine animale e vegetale. Al termine delle verifiche sono state accertate, a carico del titolare G.F. 54enne di Angri, plurime violazioni alle prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo con riferimento allo stoccaggio in area non autorizzata di rifiuti speciali provenienti dal processo produttivo e costituiti da fanghi e scarti inutilizzabili per il consumo, nonché al recapito nel canale Fosso Bagni dei reflui provenienti dall’impianto di depurazione, risultati non conformi ai parametri COD, Azoto Nitroso ed Escherichia Coli.

Su espressa richiesta della Procura, il Gip Gustavo Danise, condividendo le valutazioni degli organi inquirenti, ha emesso il Decreto di sequestro preventivo dell’impianto di depurazione nonché dell’area di piazzale estesa su una superficie di 200 mq interessata dalla presenza di 350 tonnellate di rifiuti. I controlli ambientali, sempre più serrati e rivolti agli impianti dell’area di bacino ritenuti più impattanti per l’ambiente, sono principalmente diretti alla puntuale verifica: degli scarichi industriali effettuati illegalmente da aziende che approfittano delle condizioni meteo per evacuare i propri reflui e degli scarichi provenienti dalle aree scoperte destinate allo stoccaggio dei rifiuti. In tal caso, infatti, le acque, se non convogliate a un depuratore, una volta a contatto con i rifiuti ne assumono il carico inquinante pericoloso per l’ambiente. Gli illeciti in contestazione sono stati verificati a conclusione di accertamenti delegati nell’ambito di indagini disposte dai Sostituti Procuratori Roberto Lenza e Claudia Colucci e coordinate dal Procuratore della Repubblica Antonio Centore e si inseriscono nel più ampio quadro delle attività di controllo tese alla repressione di reati ambientali consumati nelle aree rientranti nel Bacino Idrografico del fiume Sarno.