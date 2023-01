Nocera al setaccio: controlli rafforzati contro i furti, nei guai 9 automobilisti

Serrati servizi di controllo del territorio, ieri sera, per la prevenzione di crimini contro il patrimonio con l’impiego di numerose pattuglie del Commissariato di Nocera Inferiore, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Polizia Stradale. Coordinati dal Vice Questore Ingenito, i controlli sono stati orientati ad arginare i furti presso le abitazioni private, i negozi e le attività, in special modo nelle zone periferiche. Gli agenti si sono concentrati principalmente nella zona di via Fiano, via Carrara D’amora, traversa Palumbo , via S.Maria a Palo, Piazza San Mauro, Strada Provinciale 126, fino alla zona industriale di Fosso Imperatore. Inoltre, con l’ausilio di pattuglie della Polizia Stradale di Salerno, sono state monitorate le principali vie di accesso alla città, in particolare le uscite autostradali A3 ed A30.

Il bilancio

Effettuati, dunque, 12 posti di blocco e controllati 180 veicoli e 315 persone, di cui 70 con pregiudizi penali. Sono state infine elevate 9 contravvenzione al codice della strada, con il sequestro dei veicoli.