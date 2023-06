Colorazioni sospette e odori nausebondi presso i canali: al via i controlli interforze ad Eboli

Controlli interforze tra assessorato all’Ambiente e assessorato alla Polizia Municipale, ad Eboli. A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini sulla colorazione sospetta e sull’odore particolare che si sprigiona da alcuni canali sul territorio cittadino, l’assessore all’Ambiente Nadia la Brocca e l’assessore alla Polizia Municipale Antonio Corsetto, hanno chiesto l’intervento della Polizia Locale per avviare le verifiche del caso. Stamattina, dunque, gli uomini del comandante Mario Dura si sono recati presso via Prato e hanno ispezionato tutte le traverse che vi si affacciano lungo il corso del canale. Ed effettivamente, nel tratto tra via Festola e la zona industriale, il corso del canale aveva un colore alterato, con l'acqua a tratti torbida e lattiginosa, a tratti rossiccia. Nauseante anche l’odore emanato. Gli agenti hanno perlustrato la zona, ma in quel tratto vi è una rete di collettamento dell’area Pip totalmente interrata per cui non è stato possibile, al momento, individuare eventuali scarichi illeciti.

Le segnalazioni

L’assessore all’Ambiente contatterà Arpac per effettuare una campionatura e l’analisi delle acque, mentre attraverso gli uffici tecnici, si tenterà di risalire al responsabile degli scarichi inquinanti. Dal canto suo, la Polizia Municipale si occuperà di ulteriori controlli lungo gli altri canali cittadini. Uno di essi è sicuramente il canale Radica, già attenzionato nei giorni scorsi e che sarà oggetto di ulteriori verifiche per individuare il responsabile degli scarichi non autorizzati. Le sanzioni, di ordine penale, che potrebbero colpire i responsabili dei reati ambientali, risultano notevoli. Accertamenti in corso.