Controlli antifrode su latte e mozzarella: ispezioni a Salerno e provincia

In provincia di Salerno sono stati effettuati, ad opera del Mipaaf ICQRF, 110 controlli antifrode riguardanti la filiera agroalimentare. Le ispezioni sono state effettuate presso gli stabilimenti di produzione, con particolare attenzione ai prodotti di qualità DOP, IGP e BIO inerenti i settori caseario, oleario e vitivinicolo in osservanza alle disposizioni dettate da normativa europea e nazionale.

I dettagli

L’intensa attività ispettiva messa in atto dall’ICQRF Italia Meridionale è stata condotta in collaborazione con personale degli uffici di Napoli, Salerno, Cosenza e Lamezia Terme, che hanno vigilato nell’interesse della collettività e dei corretti operatori, al fine di contrastare pratiche sleali e atteggiamenti speculativi che danneggiano le filiere sane. Il comparto più controllato è stato il lattiero-caseario, più specificatamente il prodotto a DOP “Mozzarella di Bufala Campana”, con il prelevamento di 52 campioni da avviare alle analisi specialistiche presso l’ICQRF -Laboratorio di Salerno. Durante la pandemia di Covid-19 l’ICQRF non si è mai fermato, continuando a garantire qualità e sicurezza delle eccellenze agroalimentari italiane.