Litoranea al setaccio, da Eboli a Pontecagnano: i controlli interforze continuano

Senza sosta, l’attività interforze per contrastare la delinquenzia nella fascia costiera dei Comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano, secondo le direttive dettate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Salerno. La Polizia di Stato – in particolare gli agenti del Commissariato di Battipaglia, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’unità cinofila – i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Eboli e gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno e Eboli con unità cinofila, insieme alle Polizie locali dei Comuni interessati, hanno posto in essere una serie di controlli con molteplici finalità, che hanno toccato tutti gli aspetti maggiormente critici di quella zona costiera: spaccio di stupefacenti, immigrazione clandestina, fenomeno della prostituzione, contraffazione e commercio illegale.

Il bilancio

Sono state controllate 252 persone e 156 veicoli: i militari hanno effettuato il sequestro di un’auto priva di assicurazione e di 2 targhe di nazionalità bulgara, ritrovate a bordo di una vettura guidata da un cittadino italiano. Accertamenti in corso.