Nuovo blitz a Campolongo: sequestrata droga ed elevate numerose contravvenzioni

Continuano i controlli a Campolongo, per il contrasto alla criminalità in litoranea chiesta dal sindaco di Eboli. Ieri, giovedì 23 giugno, un secondo blitz è stato effettuato in sinergia con le forze dell’ordine. Impiegate 12 pattuglie con 24 uomini e un elicottero: scattati, dunque, il sequestro di stupefacenti e numerose contravvenzioni.

I ringraziamenti

Intanto Il primo cittadino ha ringraziato il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il Questore Giancarlo Conticchio, il comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Trombetti, il comandante generale della Guardia di Finanza Oriol De Luca, il comandante della compagnia di Eboli capitano Emanuele Tanzilli, per l’impegno profuso. "L’incontro del 14 giugno in Prefettura sta dando i primi importanti frutti – ha detto il primo cittadino Mario Conte – Bisogna continuare su questa strada. Confidiamo che venga mantenuta anche la promessa di rafforzare la caserma di Santa Cecilia e che si possa attivare per la nostra fascia costiera l’operazione Strade Sicure. La presenza dello Stato rende la cittadinanza più sicura e costituisce un deterrente fondamentale nei confronti delle attività criminose sul nostro territorio".