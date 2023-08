Prosegue l'attività della polizia municipale di Agropoli per reprimere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Nella notte di Ferragosto i caschi bianchi hanno operato sul lungomare San Marco, dove hanno effettuato numerosi controlli ai conducenti di veicoli sottoponendoli all'esame dell'alcol test, facendo uso dell'etilometro in dotazione al corpo.

I controlli

Nello specifico sono state ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza, una delle quali rientrante nel range superiore ad 1,5 mg/l, che comporta una multa da 1500 a 6000 euro. Sono state elevate inoltre 10 multe per revisione scaduta, cinque multe per dimenticanza dei documenti di circolazione, cinque sanzioni per parcheggi in zona vietata, una multa per trasporto su motociclo di un numero di persone superiori a quello previsto ed è stato disposto il sequestro di un'automobile per assicurazione scaduta.