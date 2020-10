Movida al setaccio: 61 sanzioni per mancato utilizzo della mascherina, arrestati 2 spacciatori

Salerno al setaccio, in questo week-end, per garantire il rispetto delle norme anti-Covid 19. In modo sinergico, Forze di Polizia e Polizie Municipali, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale, presieduto dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, e previste dall'ordinanza emessa dal Questore di Salerno Maurizio Ficarra, hanno controllato l'intero territorio. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale e Provinciale, in particolare nel corso delle serate di venerdì e sabato, primo weekend dopo l’emissione della Ordinanza numero 77 del Presidente della Regione Campania (che prevede la chiusura dei bar o locali simili alle ore 23 dalla domenica al giovedì e alle ore 24 il venerdì e sabato, e per i ristoranti, l’obbligo di far accedere clienti non oltre le ore 23 per l’intera settimana ndr), hanno identificato 441 persone, controllato 194 auto e 108 esercizi commerciali. Sono stati elevati, dunque, 35 verbali ai sensi del Codice della Strada, mentre sono state denunciate due persone, per le quali è scattato il Daspo urbano. Riscontrata, in alcuni casi, la mancata osservanza delle prescrizioni: sono state sanzionate 61 persone per il mancato uso dei Dispositivi Protezione Individuale (mascherine – D.P.I.) e 8 esercizi commerciali per il mancato rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19.

Il blitz

Inoltre, personale della Squadra Mobile ha arrestato due persone per spaccio di droga. In un caso, O.G., salernitano di 48 anni, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 90,83 grammi di eroina e 2,55 grammi di cocaina. Poi, è finito nei guai anche lo spacciatore D.A., 20enne colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di crack ad un assuntore, quest’ultimo segnalato alla Prefettura. La successiva perquisizione personale ha consentito di sequestrare altre tre dosi di tale sostanza. Infine, il personale del Commissariato di Battipaglia ha denunciato un diciannovenne del posto, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente e, all’interno del veicolo, di un coltello a scatto, di rilevanti dimensioni, e una mazza da baseball metallica.