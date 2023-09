Movida al setaccio: musica alta e alcol ai minori, pioggia di sanzioni

Movida al setaccio, a Salerno: la polizia municipale ha effettuato diversi controlli nel centro storico e a Torrione, ad agosto.

Il bilancio

In particolare, sono stati sanzionati 11 locali “fuorilegge” per musica a tutto volume in orari non consentiti, mentre per un'attività è stata disposta la sospensione di dieci giorni per aver somministrato alcolici ad una minore, come riporta Il Mattino. Il monitoraggio continua.