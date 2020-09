Movida al setaccio: chiusi 2 bar nel centro storico, sanzioni a Torrione

Forze dell’ordine in azione nei luoghi della movida salernitana, in questo week-end, per arginare ogni forma di illegalità anche legata all’emergenza epidemiologica da coronavirus. Dagli accertamenti effettuati nei confronti di una serie di esercizi pubblici del centro cittadino e della provincia, sono emerse diverse irregolarità.

Il blitz

Nello specifico, a Torrione sono state elevate due sanzioni amministrative per il mancato utilizzo dei DPI (mascherina) da parte di due soggetti impiegati negli esercizi controllati e, nel centro storico, è scattata la chiusura provvisoria di 5 giorni di due bar perchè all'ingresso mancava il regolamento attestante le adeguate informazioni sulle misure anti-covid e per l'assenza di prodotti igienizzanti.

I controlli

Nel corso dei controlli, sono stati identificati 130 persone e 20 esercizi commerciali. Dunque, sebbene sia stato necessario ricorrere a misure sanzionatorie nei confronti di alcuni esercizi, la maggior parte dei cittadini salernitani e dei ristoratori ha evidenziato senso di responsabilità e chiara adesione alle regole di comportamento legate all’emergenza Covid.