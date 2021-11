Controlli nella movida e verifiche sui green pass: sanzioni e sequestri a Salerno

Si vigila sui green pass, a Salerno: l’attenzione delle forze dell’irdine, volta al rispetto delle norme vigenti relative all'emergenza Covid, ha contribuito, nel corso della settimana appena trascorta, ad evitare il pericolo di assembramenti e l’ingresso nei locali pubblici dei non vaccinati o degli sprovvisti di green pass ottenuto con il tampone. Al momento, la registrazione dell’aumento dei contagi e le direttive del Ministero della Salute sulla necessità della terza dose di vaccino anticovid, sembrano aver incentivato l’assunzione di misure preventive e dell’azione vaccinale dei controlli anche nelle scuole, dove i casi di alunni affetti da coronoavirus risultano piuttosto frequenti. In particolare nelle aree urbane più frequentate e a rischio di assembramenti, soprattutto nel tardi pomeriggio e nel corso della cosiddetta Movida, sono state rafforzate le attività di controllo necessarie per incentivare l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale. L’antiambulantato e la verifica del possesso del permesso di soggiorno restano azioni condotte sistematicamente sul territorio provinciale e continuano ad essere svolte dagli operatori delle Forze dell’Ordine con ottimi risultati.

Le verifiche

La Polizia di Stato, in perfetta sinergia con le altre Forze dell'Ordine - Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, Polizia Provinciale e i militari dell’Esercito Italiano, - ha presidiato quindi i luoghi di maggiore frequentazione, attraverso l'impiego di presidi interforze flessibili in grado di assicurare tempestività e velocità d'intervento. Controllati, dunque, 2818 veicoli, 729 esercizi pubblici e 5200 persone: un negozio e 3 persone sono stati sanzionatu e 20 le contestazioni elevate. Tre, inoltre, i sequestri di veicoli senza assicurazione. A garantire il mantenimento in zona bianca resta comunque il monito, rivolto alla cittadinanza, di perseverare in atteggiamenti corretti e rispettosi, nella consapevolezza che il rientro alla normalità potrà essere garantito unicamente attraverso l’impegno e lo sforzo collettivo.

La nota della Questura