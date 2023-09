Occupazione di suolo pubblico fuori controllo, in centro: scattano le sanzioni ai locali

Giro di vite nella movida: 21 attività, tra bar, pub e pizzerie del centro di Salerno sono state sanzionate dalla Polizia Municipale, per difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate. In particolare, è emersa, in diversi casi, l'occupazione abusiva di tavoli, sedie e pedane nelle adiacenze dei locali, come riporta Il Mattino.

A chiedere un monitoraggio più attento agli enti competenti, i residenti del centro che hanno denunciato disagi nel rientrare nelle proprie abitazioni, proprio a causa della presenza dei dehors fuori controllo.